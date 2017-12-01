بالصورة: نتائج قرعة كأس العالم - مونديال 2018

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انطلق حفل قرعة مونديال 2018 لكرة القدم في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الذي تمنى النجاح لكافة المنتخبات في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها بلاده في يونيو المقبل.

المجموعة الأولى: روسيا – السعودية – مصر – أوروغواي

المجموعة الثانية: البرتغال – إسبانيا – المغرب – إيران

المجموعة الثالثة: فرنسا – أستراليا – بيرو – الدنمارك

المجموعة الرابعة: الأرجنتين – آيسلندا – كرواتيا – نيجيريا

المجموعة الخامسة: البرازيل – سويسرا – كوستاريكا – صربيا

المجموعة السادسة: ألمانيا – المكسيك – السويد – كوريا

المجموعة السابعة: بلجيكا – بنما – تونس – إنجلترا

المجموعة الثامنة: بولندا – السنغال – كولومبيا – اليابان

وستكون روسيا على رأس المجموعة الأولى، فيما ستترأس البرتغال المجموعة الثانية. وستكون فرنسا على رأس المجموعة الثالثة، أما المجموعة الرابعة فستترأسها الأرجنتين.

وعلى رأس المجموعة الخامسة ستكون البرازيل، على أن تترأس ألمانيا المجموعة السادسة. وستكون بلجيكا على رأس المجموعة السابعة، فيما ستترأس بولندا المجموعة الثامنة.

وسيجري القرعة 8 نجوم هم: غوردن برانكس ودييغو فورلان وكارلوس بويول وفابيو كانافارو ودييغو مارادونا ولوران بلون وكافو.