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يوم قرعة المونديال.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الكبير

1
DECEMBER
2017
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الجمعة، إلى قصر الحفلات بالكرملين في موسكو حيث تسحب قرعة بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا بين شهري يونيو ويوليو العام المقبل.
 
وينطلق حفل سحب القرعة في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة بتوقيت غرينيتش)، ويقدمها كل من المهاجم الدولي الإنجليزي غاري لينيكر والصحافية الروسية الرياضية ماريا كوماندنايا.وصنفت المنتخبات الـ 32 المشاركة على 4 مستويات من 8 منتخبات على أساس التصنيف العالمي لشهر أكتوبر الماضي، وجاءت روسيا المضيفة وألمانيا حاملة اللقب والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا وفرنسا في المستوى الأول.
 
أما في المستوى الثاني، فجاءت أسبانيا والبيرو وسويسرا وإنجلترا وكولومبيا والمكسيك والأوروغواي وكرواتيا.
 
وجاء في المستوى الثالث كل من الدنمارك وآيسلندا وكوستاريكا والسويد وتونس ومصر والسنغال وإيران.
 
في حين ضم المستوى الرابع كل من صربيا ونيجيريا وأستراليا واليابان والمغرب وبنما وكوريا الجنوبية والسعودية.
 
وستوزع المنتخبات على 8 مجموعات من 4 منتخبات، ولا يمكن وقوع منتخبين من اتحاد قاري واحد في نفس المجموعة، باستثناء المنتخبات الأوروبية، بواقع منتخبين كحد أقصى في مجموعة واحدة ومنتخب أوروبي واحد كحد أدنى.
 
وقد وضعت  فرق المستوى الأول في الوعاء الأول، والمستوى الثاني في الوعاء الثاني وكذلك بالنسبة للمستويين الثالث والرابع.
 
وبصفتها البلد المضيف، ستكون روسيا تلقائيا على رأس المجموعة الأولى.
 
وسيتم توزيع المنتخبات السبعة الأخرى في الوعاء الاول تلقائيا على رؤوس المجموعات من الثانية إلى الثامنة، في حين سيتم سحب مراكز جميع المنتخبات الأخرى (الأوعية 2 و3 و4) خلال القرعة.
 
وسيتم تفريغ كل واحد من الأوعية الأربعة (البداية من 1 الى 4) من خلال سحب كل واحد من المنتخبات الثمانية لوضعها في إحدى المجموعات الثماني المكونة من أربعة منتخبات (المجموعات من الأولى إلى الثامنة).
 
فرص المواجهات العربية
 
حقق العرب إنجازا تاريخيا في مونديال روسيا، إذ ستشارك لأول مرة 4 منتخبات عربية في النهائيات العالمية هي (السعودية ومصر والمغرب وتونس).
 
وبحكم وقوع منتخبي مصر وتونس في التصنيف الثالث، والمغرب والسعودية في التصنيف الرابع، فإن احتمالات المواجهات بين العرب في الدور الأول تقتصر على مواجهة (مصرXالسعودية) أو (تونسXالسعودية).
 
مجموعة الموت
 
بما أن إسبانيا، أحد المرشحين للفوز باللقب، جاءت في المستوى الثاني فإن القرعة ستضعها في مجموعة واحدة مع ألمانيا أو مع البرازيل أو مع البرتغال أو مع الأرجنتين أو مع بلجيكا أو مع بولندا أو مع فرنسا أو مع روسيا.
 
وفي كل الاحتمالات فإن تلك المجموعة ستكون بلا شك "مجموعة الموت" التي تخشى كل منتخبات العالم، بما فيها العربية، التواجد فيها. والاحتمالان الوحيدان لتلافي "مجموعة الموت" هي أن تسفر القرعة عن وجود إسبانيا في المجموعة التي ترأسها روسيا أو حتى بولندا.
 
وفي حال لم تسفر القرعة عن وجود إسبانيا مع إحدى الفرق السبعة القوية التي ترأس المجموعات، فقد تسفر عن وجود (ألمانيا أو البرازيل أو البرتغال أو الأرجنتين أو بلجيكا) مع إنجلترا وهي في المستوى الثاني، وهو ما يعتبر أيضا "مجموعة موت" بالنسبة للفريقين الآخرين في المجموعة.
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