ريال مدريد يستقر على حارس مرمى جديد

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قالت تقارير صحفية إسبانية إن ريال مدريد بطل الدوري يسعى بجدية لضم كيبا أريزابالاغا حارس أتلتيك بلباو المتألق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد الحارس الدولي الإسباني صاحب الـ 23 عاما الصيف المقبل، وارتبط اسمه فعليا بالانتقال إلى "سانتياغو بيرنابيو" بعد انتهاء ارتباطه بأتليتك بلباو.

إلا أن صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن النادي الملكي يسعى لتسريع الصفقة وإبرامها في يناير المقبل مقابل 20 مليون يورو، لقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في ضم أريزابالاغا.

والحارس الذي يقدم مستويات مميزة مع بلباو، بديل المخضرم دافيد دي خيا في منتخب "لاروخا"، وينظر إليه كأحد حراس المستقبل للكرة الإسبانية.

ويبدو أن حارسي الفريق الملكي كيلور نافاس وكيكو كاسيا، لا يرقيان لطموح المدير الفني زين الدين زيدان، الساعي للعودة للمنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد ابتعاده مؤخرا، والحفاظ على دوري أبطال أوروبا.