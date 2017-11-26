منتخب السلة خسر بصعوبة أمام نظيره الأردني في تصفيات كأس العالم

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وطنية - انفرد المنتخب الأردني لكرة السلة بصدارة المجموعة الآسيوية الثالثة، ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم التي ستقام في الصين في العام 2019، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره اللبناني وبنتيجة (87- 83) في المباراة التي أقيمت مساء الأحد في صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان. وبذلك حقق الأردن فوزه الثاني من مباراتين بعد فوزه على سوريا في افتتاح التصفيات الخميس الفائت. بينما تلقى لبنان، الذي يدربه الليتواني راموناس باتاوتاس، خسارته الأولى بعد فوزه الكبير في المباراة الأولى على الهند.

وكان سيطر المنتخب الأردني، الذي يدربه اللاعب الدولي السابق سام دغلاس، على أجواء الربعين الأول والثاني بفضل تماسك لاعبيه بقيادة الأميركي المجنس داركافيز لامار توكر الذي صال وجال وكان نجم اللقاء. وفي الربع الثالث استفاق المنتخب اللبناني قبل ان ينجح اللبنانيون في الربع الرابع بتقليص الفارق الى خمس نقاط قبل 50 ثانية على نهاية اللقاء والى نقطة واحدة (83-84) قبل نهاية المباراة ب21 ثانية. لكن في النهاية نجح المنتخب الاردني بانهاء اللقاء بفارق اربع نقاط (87-83).

وكان المنتخب الأردني بدأ المباراة بتفوق واضح وتقدم (4-2) (7-2) وصولا الى (24-17) ولينتهي الربع الأول بتقدم الأردن (26-17). وفي الربع الثاني واصلت الماكينة الأردنية التهديف (34-23) والفارق 11 نقطة وسط محاولة لبنانية لتقليص الفارق (36-45) مع انتهاء الربع الثاني.

وفي الربع الثالث، تقدم اردني ثم محاولة لبنانية للعودة خاصة من اللاعب احمد ابراهيم الذي سجل خمس نقاط متتالية في ظرف ثوان عدة، ولينتهي الربع الثالث لمصلحة الأردن (65 - 58) وبفارق سبع نقاط.

وفي الربع الرابع، نجح اللبنانيون في تضييق الفارق حتى وصل الى نقطة واحدة (83-84) بفضل عدد من اللاعبين وعلى رأسهم وائل عرقجي وباسل بوجي الذي أهدر رمية حرة كانت كفيلة بمعادلة النتيجة لو سجلها ليحتسب خطأ تقني على ايلي اسطفان ولينجح الأردنيون في الفوز بالمباراة (87-83) بعدما كادوا يخسرون اللقاء في الوقت القاتل من المباراة. والحقيقة تقال انه لو سجل اللبنانيون الرميات الحرة التي اضاعوها منذ بداية اللقاء لكانت النتيجة مغايرة حتما.

مثل لبنان: جان عبد النور (قائد المنتخب)، ايلي اسطفان، وائل عرقجي، نديم سعيد، باسل بوجي، علي حيدر، علي كنعان، علي مزهر، احمد ابراهيم، شارل تابت، جاد خليل وأتر ماجوك.

مثل الأردن: محمد عبدين، امين ابو حواس، يازن الطويل، سامي بزاي، احمد الهمرشي، احمد عبيد، يوسف ابو الوزنة، زيد عباس، محمد حسين، مالك كنعان وموسى الوادي وداركافيز لامار توكر.

وبعد مباراتي الأحد تستريح المنتخبات بانتظار الجولة الجديدة في شباط المقبل.

مباريات لبنان

وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب اللبناني في الدور الاول:

- 23 شباط: سوريا - لبنان (ملعب نهاد نوفل)

- 26 شباط: الهند - لبنان (في الهند)

- 28 حزيران: لبنان - الاردن (ملعب نهاد نوفل)

- 1 تموز: لبنان - سوريا (ملعب نهاد نوفل)