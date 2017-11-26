كانتونا يصفع مورينيو: لا تصلح لتدريب مانشستر يونايتد

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واصل إريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد ونجمه في تسعينات القرن الماضي مهاجمة البرتغالي جوزيه مورينيو في الأيام الأخيرة واصفاً إياه بأنه لا يصلح لتدريب اليونايتد.

مورينيو تعرض لانتقادات حادة في مانشستر يونايتد بالآونة الأخيرة بسبب اتباعه أسلوب دفاعي بحت في المباريات الكبرى وهو ما عرض الفريق للإحراج، فيما يرى كانتونا بأن اليونايتد لم يلعب بهذه الطريقة مسبقاً وهي لا تليق به حالياً.

ويؤمن كانتونا بأن بيب جوارديولا هو الخيار المثالي لمانشستر يونايتد حيث قال “لا أفهم لماذا تتعاقد إدارة اليونايتد مع مدرب دفاعي، أفضل لو أشاهد طريقة لعب برشلونة في فريقي”.

وأضاف “أُفضل الطريقة التي يلعب بها بيب جوارديولا، وأفضل أن يكون هو مدرب مانشستر يونايتد، إنه المدرب الأنسب. لا أشاهد مانشستر سيتي لأنه السيتي، لكن أحب الفرق التي تعمل بفكر وعقلية جوارديولا”.

واستطاع مانشستر سيتي تحقيق 17 انتصاراً متتالياً في مختلف البطولات مع تسجيل 55 هدف، كما حقق 19 انتصار في الموسم ككل.