تعادل ال 4-4 يقضّ "دربي" الرور

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خيّم التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها على "دربي" الرور بين بوروسيا دورتموند وضيفه شالكه في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الألماني.

وهز "أسود فستفاليا" شباك الأزرق الملكي في النصف الأول من اللقاء بأربعة أهداف نظيفة حملت توقيع كل من الغابوني بيار- إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 12 والمدافع بينجامان ستامبولي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18، ولاعبي الوسط ماريو غوتزه في الدقيقة 20 ورافاييل غيريرو في الدقيقة 25.

وبعد الإستراحة، استفاق الزوار وسجلوا رباعية مماثلة عبر كل من المهاجم النسماوي جيدو برغشتالر في الدقيقة 61، ولاعب الوسط البديل أمين حارث، ذي الأصول المغربية، في الدقيقة 65، ودانييل كاليغوري في الدقيقة 86، ونالدو في الدقيقة 94.

وكان أوباميانغ حصل على بطاقته الصفراء الثانية بسبب التدخلات ليغادر المباراة مطروداً في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة المثيرة، أصبح لشالكه 24 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن دورتموند الرابع، وكلاهما بصورة مؤقتة لحين اكتمال باقي لقاءات الجولة.