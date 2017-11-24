كانتونا يتمنى قدوم نجم باريس سان جيرمان إلى الأولد ترافورد

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يرى الفرنسي إيريك كانتونا نجم مانشستر يونايتد السابق في فترة التسعينيات من القرن الماضي، ان الأرجنتيني خافيير باستوري إضافة جيدة لخط وسط الشياطين الحمر، ووجوده سوف يحدث الفارق مع الفريق لنقله إلى مستوى آخر من المنافسات.

ويظهر باستوري في التشكيلة الرئيسية لفريق العاصمة الفرنسية، لكنه قليلاً ما يحصل على ثقة الجهاز الفني في استكمال 90 دقيقة كاملة، حيث أن هذا قد حدث مرة واحدة خلال الثمان لقاءات الأخيرة للفريق.

وصرح الأسطورة السابقة لليونايتد أن اللاعب صاحب ال 28 عاماُ لاعب جيد، قائلاً: "أحب باستوري، هو يلعب في النادي الباريسي لكنه لا يخرج كل ما لديه، لاعب خاص لا تعرف ما الذي يفكر في فعله بالكرة".