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الحكم على اللاعب البرازيلي روبينيو بالسجن لتسع سنوات لهذا السبب

23
NOVEMBER
2017
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ذكرت وسائل اعلام ايطالية الخميس ان محكمة ايطالية حكمت على الدولي البرازيلي روبينيو، مهاجم ميلان الايطالي وريال مدريد الاسباني لكرة القدم سابقا، بالسجن تسع سنوات بتهمة اغتصاب شابة البانية مع مجموعة من اصدقائه.

وتعود احداث الواقعة الى كانون الثاني/يناير 2013 عندما كان روبينيو لاعبا في ميلان، واتهمته محكمة في المدينة اللومباردية مع مجموعة من اصدقائه باغتصاب شابة البانية (22 عاما).

واوضحت صحيفة "كورييري ديللا سيرا" ان روبينيو وخمسة من اصدقائه جعلوا الفتاة تشرب حتى "فقدت وعيها وباتت غير قادرة على المقاومة"، ثم اقاموا معها "علاقات جنسية بالتناوب ولمرات عدة".

ونفى روبينيو ما نسب اليه، ويستطيع ان يطعن في الحكم.

ويلعب روبينيو (33 عاما و100 مباراة دولية) حاليا في البرازيل مع فريق اتلتيكو مينيرو.

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