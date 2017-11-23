حادثة غريبة في مباراة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

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احتجت جماهير بايرن ميونيخ بحركة غريبة على غلاء أسعار التذاكر، خلال مبارة أندرلخت في دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن جماهير النادي البافاري دفعت حوالي (100 يورو) ثمنا لبطاقة مبارة فريقها أمام أندرلخت، وهو ما اعتبرته سعرا مبالغا فيه. وفي وقت رفض الألتراس المساند للفريق الألماني حضور اللقاء، عبّر المشجعون الذين دخلوا الملعب عن غضبهم من قرار مسؤولي فريق أندرلخت البلجيكي.

وخلال أول ركنية للفريق المضيف، رمى مشجعو بايرن ميونيخ أموالا مزورة على أرضية الملعب، الأمر الذي جعل الحكم يوقف اللقاء بعض لحظات ليزيل الأوراق النقدية.

كما رفعوا لافتة مكتوب عليها "هل أنتم سعداء الآن؟ 100 يورو؟".

يشار إلى أنه عادة ما يحدد مسؤولو بايرن ميونيخ أسعار التذاكر بحوالي 50 يورو.

وبعد الجولة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء، حسمت 8 فرق تأهلها إلى دور الـ 16، في حين يتوجب على البقية الانتظار حتى الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لحسم التأهل.