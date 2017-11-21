بالأرقام - رونالدو يعود بالزمن إلى عصر الانتهاء

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يقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بداية موسم متواضعة للغاية مع فريقه ريال مدريد بالدوري الإسباني وذلك حيث سجل اللاعب هدفًا وحيدًا بعد مرور 12 مباراة للملكي في الليجا.

ومن جانب كتيبة الميرنجي يقدم الفريق أداء متذبذب هذا الموسم حيث يتواجد الآن في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني ويبتعد 10 نقاط عن المتصدر والغريم برشلونة.

وحول أرقام صاروخ ماديرا الفردية منذ بداية مسيرته تعد بداية هذا الموسم هي الأسوأ له منذ موسم 2005، ونستعرض معكم في الصورة التالية عدد الأهداف التي سجلها الدون في أول 12 مباراة من كل موسم، وذلك مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.

يذكر أن صاحب الـ32 عامًا تعرض للكثير من النقد بالفترة الماضية وانتشرت شائعات حول إمكانية رحيله عن الملكي مدريد بالصيف المقبل، خاصة بعد عودة التعليقات التي تصفه بالـ"منتهي".