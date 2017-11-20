كين يرد على ريال مدريد: أتمنى البقاء مع توتنهام طوال مسيرتي

A + A -

النجم الإنجليزي يغلق أبواب الرحيل عن النادي اللندني في ظل اهتمام الكثير من الأندية

يعد النجم الإنجليزي هاري كين أحد أفضل المهاجمين في العالم بالوقت الحالي وذلك بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مع ناديه الحالي توتنهام والتألق في المواسم الأخيرة.

ونتيجة لذلك أصبح الدولي الإنجليزي هدفًا للكثير من الأندية الكبرى في القارة العجوز بالصيف المقبل وأبرز تلك الأندية ريال مدريد الإسباني.

وبصدد ذلك تحدث كين عن مستقبله مع سبيرز في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال: "هدفي هو اللعب مع توتنهام طوال مسيرتي، لدينا فريق أكثر من رائع ومدرب جيد وخلال الفترة القادمة سيكون لدينا ملعب جديد أيضًا".