نجم وسط ريال مدريد يطعن برونالدو ويرحب بانتقال نيمار

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رحب كاسيميرو بفكرة انتقال زميله بالمنتخب البرازيلي نيمار إلى ريال مدريد مشيداً بإمكانيات نجم باريس سان جيرمان بعد ساعات فقط من حديث الصحف عن ممانعة كريستيانو رونالدو لهذه الخطوة

وتحدث كاسيميرو عن نيمار بالقول: "نيمار لاعب ممتع، هو يعرف ما يقوم به وهو مرحب به دائماً بريال مدريد، آمل أن يأتي لكنه سعيد بناديه الحالي".

وأضاف نجم وسط ريال: "هو مهم جداً بالنسبة للمنتخب ونحن نستمتع بمشاهدته لأنه لاعب رائع، هو محبوب جداً الكل يحبه ويهتم به، هو واحد من أفضل 3 لاعبين بالعالم".



وشغلت قضية نيمار الصحف مؤخراً مع ظهور أنباء عن إمكانية انتقاله لريال مدريد لكن الصحف المدريدية قالت أن هذه الخطوة أثارت غضب النجم الأول للفريق رونالدو بظل إحساسه ببحث النادي عن نجم جديد وقرب التخلي عنه.

يُذكر أن نيمار كان قد كذّب مؤخراً الشائعات التي تتحدث عن عدم شعوره بالسعادة بباريس لكن هذا لا يبدو كافياً لإيقاف أخبار الصحف.

المصدر: eurosport