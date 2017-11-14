“برشلونة” يتحرك لخطف صفقة الموسم من “ريال مدريد”

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أعلنت تقارير صحفية فرنسية، عن بدء نادي “برشلونة” التحرك للتعاقد مع نجم “أتلتيكو مدريد” الإسباني، أنطوان جريزمان.

ووفقا لما نقلته صحيفة “Le10sport”، شهدت الأسابيع الأخيرة بالفعل دخول العملاق الكتالوني في مفاوضات سرية اللاعب.

وكان جريزمان قريبا من الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن عقوبة حظر التعاقدات على أتليتكو مدريد جعلت إدارة الروخيبلانكوس تتمسك ببقاء اللاعب.

ويبدوا أن إدارة أتليتكو مدريد ستوافق على الاستغناء عن اللاعب، خاصة بعد استعادة خدمات الإسباني دييجو كوستا.

وأفادت الصحيفة أن المفاوضات بين اللاعب والبلوجرانا وصلت لمراحل متقدمة، وأن الاتفاق بين الطرفين بات قريبا للغاية.