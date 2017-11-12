المغرب وتونس يلحقان بمنتخب مصر في كأس العالم!!

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أكمل منتخبا المغرب وتونس عقد الثلاثي العربي الإفريقي فى كأس العالم بروسيا 2018، وذلك بعد أن لحقا بمنتخب مصر فى المونديال.. حيث فاز المغرب على كوت ديفوار فى عقر دارها بهدفين دون رد، بينما تعادل التوانسة سلبيا مع ليبيا فى تونس.

فقد أمن أسود الأطلسي بقيادة مدربهم المميز الفرنسي هيرفي رينارد مرورهم للمونديال بعد غياب 20 عاما بالفوز على الأفيال والوصول إلى النقطة 12 وتصدر المجموعة الثالثة بهدفين لنبيل درار والمهدي بن عطية فى الدقيقتين 25 و30.. بينما توقف رصيد زملاء جيرفينيو عند النقطة 8، حيث كان يحتاج للفوز بأى نتيجة للتأهل الرابع على التوالى للمونديال.

أما نسور قرطاج فقد وصل للنقطة الـ 14 وهى التى كان يحتاجها للتأهل، بينما فشل منتخب الكونغو الديمقراطية فى التأهل رغم فوزه الكبير على غينيا 3-1 حيث ارتفع رصيده للنقطة 13.

وأمن التوانسة بقيادة مدربهم الوطني نبيل معلول، عودتهم لكأس العالم بعد 12 عاما من الغياب عن الظهور منذ مونديال 2006.

كان منتخب مصر أو عرب إفريقيا تأهلا لمونديال روسيا بعد الفوز على الكونغو برازافيل فى الجولة الخامسة 2-1، وتصدر المجموعة الخامسة بـ 12 نقطة، والتى يختتم تصفياتها غدا أمام غانا في غانا.