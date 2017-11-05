الشانفيل يُقدّم مباراة رائعة في ديك المحدي ويُهدي الفوز على الرياضي لجمهوره

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نجح المدرب اللبناني غسان سركيس في الفوز للمرة الأولى أمام المدرب اللبناني أحمد الفران، مدرب نادي الرياضي، ليكون سركيس هو من سلسلة إنتصارات الفران مع نادي القلعة الصفراء. سركيس نجح بقيادة فريقه الشانفيل الى برّ الأمان، ليبقى النادي المتني بدون أي خسارة هذا الموسم في بطولة لبنان لكرة السلة، ويكون الشانفيل من يهزّ عرش بطل أسيا بالرغم من المباراة المتقاربة بين الطرفَين. فالمباراة بدأت سريعة لصالح الرياضي الذي تقدّم 6-0 بعد دقيقتَين على بداية المباراة، غير أن أصحاب الأرض عاد الى أجواء اللقاء وتقدّم 16-10 قبل نهاية الربع الأول.



ومع نهاية الربع، كان الشانفيل قد تقدّم 25-17 في نتيجة المباراة، مع تركيز الرياضي على منع الخطيب من تسجيل أي نقطة. أكمل الشانفيل أداءه القويّ في النصف الأول من الربع الثاني، لكن سرعان ما استفاق رجال الفران بقيادة الأميركي كوينسي دوبي، وبدأوا بتقليص الفارق حتى وصل الى 4 نقاط قبل 3 دقائق على نهاية الربع وبنتيجة 38-34. ومع نهاية الربع نجح دوبي بتسجيل سلة ثنائية قلّصت الفارق الى 3 نقاط 41-38.



في الربع الثالث كان الشانفيل قد دخل بتركيزٍ عالٍ وتدارك لاعبوه الثورة الصفراء، فقدّموا أداء باهر مسجلين 26 نقطة في سلّة رجال المنارة، مقابل تسجيل هؤلاء 15 نقطة فقط، متارجعين بالفارق الى 14 نقطة وبنتيجة 67-53. الربع الأخير كان ربعًا تنافسيًا بحتًا. فنجح رجال ديك المحدي بتقديم ربعٍ مميّز بقيادة إيلي رستم. وبالرغم من أن دوبي عادل النتيجة على النقطة الـ80 قبل 8 ثوانٍ على نهاية الربع، إلّا أن رستم سجّل نقطتَين غاليتَين قدمتا الفوز لأصحاب الأرض بنتيجة 82-80. سجّل للشانفيل كل من جاستين هاوكينز (22 نقطة و6 متابعات) وفادي الخطيب (20 نقطة و4 متابعات و4 تمريرات حاسمة) وبراندون يونغ (18 نقطة و4 متابعات و4 تمريرات حاسمة).



فيما سجّل للرياضي كل من كوينسي دوبي (36 نقطة و3 تمريرات حاسمة) ووائل عرقجي (21 نقطة و6 متابعات و6 تمريرات حاسمة) وجان عبد النور (8 نقاط و8 متابعات). من جهّة أخرى، فاز فريق هومنتمن بنتيجة 91-75 على حساب الأنطونية على ملعب الأول في مزهر. أفضل مسجّل عند هومنتمن كان والتر هودج بـ21 نقطة، فيما أفضل مسجّل عند الأنطونية كان كارلوس إموري بـ25 نقطة.



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