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هومنتمن اللبناني بطلاً للعرب على حساب جمعية سلا المغربي

3
NOVEMBER
2017
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تُوج فريق هومنتمن اللبناني بطلاً للعرب للمرة الاولى في تاريخه عقب فوزه على جمعية سلا المغربي المضيف بنتيجة 99-98 بعد وقت إضافي في مباراة مثيرة للغاية لم تُحسم سوى في الثواني الاخيرة. 
 
وأصبح هومنتمن ثالث فريق لبناني يُتوج باللقب العربي بعد الحكمة والرياضي.
 
وجاءت المباراة النهائية التي لعبها جمعية سلا على ارضه وبين جمهوره الذي واكبه بالآلاف، قمة في الإثارة والندية، رغم انّ هومنتمن هيمن على فتراتها الاولى، غير انّ سلا متسلحاً بجمهوره، نجح في التقدم في الربع الاخير بنقطة واحدة.
 
لكنّ الفريق اللبناني احسن خياراته في اللحظات الاخيرة وتحلى بالهدوء اللازم فنجح الثنائي الشاب سيفاغ كتنجيان وإيلي شمعون بتسجيل رميات حرّة مهمة، بينما لعبت خبرة النجم التاريخي إسماعيل احمد دورا حاسما في حسم النتيجة.
 
وقد أحرز سُمعة اللقب مع 4 اندية مختلفة هي الإتحاد السكندري المصري وكل من اندية هومنتمن والرياضي والحكمة اللبنانية، كما واحرز لقبه التاسع في البطولة العربية التي جاءت بمعظمها مع الرياضي.
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