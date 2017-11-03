تصرف صادم من مدافع مرسيليا قبل المباراة.. والحكم يطرده

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ركل مدافع نادي مرسيليا الفرنسي، باتريس إيفرا، أحد المشجعين خلال فترة التحمية قبل انطلاق مباراة فريقه وفيتوريا غيماريش البرتغالي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، ما دفع الحكم إلى طرده.

وتجادل إيفرا لبعض الوقت مع عدد من المشجعين الجالسين في جزء من المدرجات مخصص لمناصري الفريق الفرنسي، قبل أن يقوم بتوجيه ركلة عالية نحو أحدهم، في لقطة رصدتها الكاميرات.

وسارع عناصر الأمن في الملعب الى التدخل لفض الاشكال وإبعاد اللاعب الدولي السابق، قبل أن يطلب الحكم منه الخروج من أرض الملعب، علما بأن اسمه كان مدرجا على لائحة بدلاء فريقه.

وتعرض إيفرا (36 عاما) الذي سبق له الدفاع عن ألوان أندية عدة بينها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى انتقادات على خلفية أدائه هذا الموسم، وخسر مركزه الأساسي في مرسيليا لصالح مواطنه جوردان أمافي المعار من أستون فيلا الإنجليزي.