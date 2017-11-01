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راموس يكشف أسباب هزيمة ريال مدريد أمام جيرونا!

1
NOVEMBER
2017
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كشف الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، عن أسباب هزيمة فريقه أمام جيرونا في الليغا المحلية وأخطائه في تلك المباراة، وذلك، عشية مواجهة توتنهام الإنجليزي، في دوري الأبطال.

وأدلى الماتادور سيرجيو راموس بتصريحات لموقع "إلترانزيستور"، عبر فيها عن عدم رضاه على النتيجة التي آل إليه لقاء فريقه مع جيرونا (1-2)، مؤكدا أن الفريق بدا غير مرتاح في أوقات كثيرة من المباراة، وألمح إلى استغلال جيرونا لهدف من وضعية تسلل، بقوله: "في بعض الأحيان لم نظهر قوتنا والفريق الآخر تمكن من استثمار الأفضلية وهو ما ساعدهم على أخذ الأفضلية، كانوا محظوظين بلقطة الهدف لكن هذا لا يقلل من جيرونا لقد قدموا مباراة كبيرة. جعلونا نشعر بعدم الراحة ببعض الأوقات لكن علينا أن نطوي هذه الصفحة، ونأسف لأنفسنا على ما حدث".

ورد قلب دفاع الفريق الملكي على سؤال حول تحمله لجزء من المسؤولية بعد أن راوغه ستواني بنجاح وسجل الهدف الأول، قائلا: "لطالما قلت أنه لا يوجد مذنب واحد، حين نفوز نحن نفوز سوياً وحين نخسر الأمر يكون مماثل، ولا داعي لتوجيه أصابع الاتهام لأحد، على العكس بإمكاننا أن نكون سوياً أكثر مع بعضنا"
كشف الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، عن أسباب هزيمة فريقه أمام جيرونا في الليغا المحلية وأخطائه في تلك المباراة، وذلك، عشية مواجهة توتنهام الإنجليزي، في دوري الأبطال.

وأدلى الماتادور سيرجيو راموس بتصريحات لموقع "إلترانزيستور"، عبر فيها عن عدم رضاه على النتيجة التي آل إليه لقاء فريقه مع جيرونا (1-2)، مؤكدا أن الفريق بدا غير مرتاح في أوقات كثيرة من المباراة، وألمح إلى استغلال جيرونا لهدف من وضعية تسلل، بقوله: "في بعض الأحيان لم نظهر قوتنا والفريق الآخر تمكن من استثمار الأفضلية وهو ما ساعدهم على أخذ الأفضلية، كانوا محظوظين بلقطة الهدف لكن هذا لا يقلل من جيرونا لقد قدموا مباراة كبيرة. جعلونا نشعر بعدم الراحة ببعض الأوقات لكن علينا أن نطوي هذه الصفحة، ونأسف لأنفسنا على ما حدث".

ورد قلب دفاع الفريق الملكي على سؤال حول تحمله لجزء من المسؤولية بعد أن راوغه ستواني بنجاح وسجل الهدف الأول، قائلا: "لطالما قلت أنه لا يوجد مذنب واحد، حين نفوز نحن نفوز سوياً وحين نخسر الأمر يكون مماثل، ولا داعي لتوجيه أصابع الاتهام لأحد، على العكس بإمكاننا أن نكون سوياً أكثر مع بعضنا"

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