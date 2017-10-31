إنتر ميلان ينجز مهمته في فيرونا

A + A -

خرج فريق إنتر ميلان بفوز ثمين من ملعب هيلاس فيرونا (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، في ختام منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز ثنائية فريق إنتر ميلان "الأفاعي"، كل من لاعبي الوسط، الإسباني بورخا فاليرو والكرواتي إيفان بيريسيتش، في الدقيقتين (36، 67) على الترتيب. بينما سجل المهاجم جيامباولو بازيني هدف أصحاب الأرض الوحيد، عند الدقيقة 59، من ضربة جزاء، على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، في مدينة فيرونا.

وحقق إنتر ميلان، بذلك، انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 29 نقطة، وانفرد بمركز الوصافة، في ترتيب الكالتشيو، بفارق نقطتين خلف المتصدر نابولي.

في المقابل، مني هيلاس فيرونا بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 6 نقاط، ويشغل المرتبة الـ 19 قبل الأخير، على سلم ترتيب الدوري.