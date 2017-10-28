إنجلترا تسحق إسبانيا وتتوج بلقب مونديال الناشئين

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توج المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما، بعدما اكتسح نظيره الإسباني 5-2 السبت، على ملعب يوبا بهاراتي كريرنجان بمدينة كالكتا الهندية في نهائي البطولة.



ونجح المنتخب الإنجليزي في تحويل تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى الفوز بخمسة أهداف، أربعة منهم في الشوط الثاني.



وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 2-1، حيث تقدم سيرجيو جوميز بهدفين للماتادور في الدقيقتين العاشرة، و32 ورد ريان بريوستر بهدف لإنجلترا في الدقيقة 42.



وانتفض المنتخب الإنجليزي في الشوط الثاني، وسجل أربعة أهداف حملت توقيع مورجان جيبس "هدف" وفيل فودين "هدفين" ومارك جوبي "هدف" في الدقائق 58 و69 و85 و89.