داعش يتسبب باجتماع عاجل في الاتحاد الأرجنتيني

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24- إفي

اجتمع المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، خورخي سامباولي، ورئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، اليوم الخميس، بالسفير الروسي في البلد اللاتيني، فيكتور كورونيلي، بعد التهديدات التي وجهها تنظيم داعش الإرهابي للنجم ليونيل ميسي.

وسيخوض الـ"ألبيسيليستي" مباراتين وديتين في روسيا استعداداً لكأس العالم الصيف المقبل، الأولى في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أمام منتخب البلد، بينما ستكون الثانية أمام نيجيريا بعدها بثلاثة أيام، وكليهما على ملعب (لوجنيكي).

وكشف الاتحاد الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي على تويتر: "استقبل الرئيس تابيا في مقر الاتحاد السفير الروسي في الأرجنتين، فيكتور كورونيلي، كما شهد الحوار تواجد المدير الفني سامباولي".

وجاء الاجتماع بعدما نشر التنظيم الإرهابي صورة مركبة لقائد المنتخب الأرجنتيني مرتدياً ملابس السجن ويبكي دماً.

وتؤكد وسائل الإعلام المحلية أن الاجتماع عقد للحديث حول إجراءات تأمين بعثة "راقصي التانغو" في روسيا.

إلا أن مسؤولي الاتحاد لم يكشفوا عما إذا كانت هذه التهديدات هي الدافع لعقد هذا الاجتماع.