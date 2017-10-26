تفاصيل المحادثة "السرية" بين ميسي وكريستيانو رونالدو في حفل "الفيفا"

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أظهر الثنائي الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي احترامهما لبعضهما أثناء حفل جائزة أفضل لاعب في العالم الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي.

كان نجم برشلونة قد أجرى محادثة "سرية" مع رونالدو قبل إعلان اسم الفائز.

بعض الصحف البريطانية كشفت فحوى المحادثة حيث أكدت أن ميسي اعترف بأحقية مهاجم ريال مدريد حصد الجائزة، وقام بتقديم التهنئة.

في الوقت الذي يرفض المشجعون الإقرار بأحقية الفائز بين هذا الثنائي كل موسم، يظهر اللاعبان ودودين للغاية تجاه بعضهما، كما اعترفا كل منهما في وقت سابق بأن تألق الآخر يعطي الدافع لمزيد من العمل.

مع ذلك، ورغم الحديث الذي دار بين الثنائي قبل تسليم الجائزة، ورغم كل ما يظهرناه من تقدير أمام وسائل الإعلام اختار كلا اللاعبين عدم التصويت للآخر!