living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدوري الإنجليزي : توتنهام يسحق ليفربول أمام عيني مارادونا

23
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سحق توتنهام ضيفه ليفربول في ملعب ويمبلي ضمن الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في حضور الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، وقد سجل النجم هاري كين هدفين فيما أضاف ديلي آلي وهونج مين سون هدفين آخرين بينما تمكن محمد صلاح من إحراز هدف الريدز الوحيد.
الفوز الكبير للفريق اللندني رفع رصيده إلى 20 نقطة تضعه في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد في الثاني وبفارق 5 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة الـ13 وقد تلقى الخسارة الثانية له هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و3 انتصارات.
وجاءت بداية المباراة صاعقة من جانب توتنهام، إذ تقدم الفريق بعد 4 دقائق فقط من صافرة البداية بهدف هاري كين بعد تمريرة حاسمة من المدافع كيران تيريبر، وقد أظهر الهدف مدى تواضع أداء خط دفاع ليفربول، وهو ما تأكد عند الدقيقة الـ12 حين أهدى كين تمريرة حاسمة لزميله هونج مين سون ليُسجل الهدف الثاني، وكاد اللاعب الكوري أن يُسجل الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط لكن العارضة تعاطفت مع الفريق الضيف وتصدت للتسديدة الممتازة.
ولم يستفق ليفربول من تلك البداية الصادمة لمستضيفه إلا عند الدقيقة 24 حين تمكن محمد صلاح من التفوق في سباق سرعة على مدافعي توتنهام واللحاق بتمريرة جوردان هندرسون البينية ليُسجل الهدف الأول للريدز، ورغم آمال الفريق بأن يكون الهدف بداية العودة في اللقاء إلا أن خطورة السبيرز تواصلت على مرمى مينيوليه الذي نجح في التصدي لفرصة خطيرة جدًا من ديلي آلي عند الدقيقة 29، وهو ما دفع المدرب يورجان كلوب لإجراء تغييره الأول عند الدقيقة 31 بإخراج المدافع لوفرين وإقحام الجناح تشامبرلين.
تحسن أداء الريدز في الدقائق التالية ونظم الفريق عدة محاولات هجومية جيدة على مرمى لوريس الذي أوقف تمريرة محمد صلاح في اتجاه فيرمينيو، لكن رغم هذا التحسن إلا أن فرصهم لم تكن على المستوى المطلوب سواء من حيث الكم أو الكيف، بل عاقبهم منافسهم بهدف ثالث في الثانية الأخيرة من اللقاء بتسديدة متقنة من ديلي آلي.
الشوط الثاني انطلق بضغط من ليفربول لمحاولة العودة في النتيجة، لكن محاولاته صدمت سريعًا وعند الدقيقة 56 بإحراز توتنهام للهدف الرابع عبر هدافه هاري كين بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء إثر خطأ مينيوليه في إخراج الكرة التي سددها ديلي آلي من ركلة ثابتة.
أجمل هجمات ليفربول وأكثرها إتقانًا كانت عند الدقيقة 66 بتمريرة حاسمة من الجناح المصري وتسديدة رائعة من فيلبي كوتينيو لكن يد هوجو لوريس اليسرى تصدت للكرة بتألق لافت، وبعد 5 دقائق استخدم الحارس الفرنسي قدمه اليُسرى تلك المرة لإبعاد تسديدة جيمس ميلنر بعد تمريرة أخرى جيدة من محمد صلاح وبعد دقائق أخرى قليلة تصدى لتسديدة ثالثة لكن كانت من لاعب المقاولين العرب السابق تلك المرة ليُبدد الحارس الفرنسي كل آمال فريق كلوب في العودة باللقاء ويُنهيه أمام عيون الأسطورة الأرجنتينية بانتصار توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم.

Goal.com
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout