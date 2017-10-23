الدوري الإنجليزي : توتنهام يسحق ليفربول أمام عيني مارادونا

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سحق توتنهام ضيفه ليفربول في ملعب ويمبلي ضمن الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في حضور الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، وقد سجل النجم هاري كين هدفين فيما أضاف ديلي آلي وهونج مين سون هدفين آخرين بينما تمكن محمد صلاح من إحراز هدف الريدز الوحيد.

الفوز الكبير للفريق اللندني رفع رصيده إلى 20 نقطة تضعه في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد في الثاني وبفارق 5 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة الـ13 وقد تلقى الخسارة الثانية له هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و3 انتصارات.

وجاءت بداية المباراة صاعقة من جانب توتنهام، إذ تقدم الفريق بعد 4 دقائق فقط من صافرة البداية بهدف هاري كين بعد تمريرة حاسمة من المدافع كيران تيريبر، وقد أظهر الهدف مدى تواضع أداء خط دفاع ليفربول، وهو ما تأكد عند الدقيقة الـ12 حين أهدى كين تمريرة حاسمة لزميله هونج مين سون ليُسجل الهدف الثاني، وكاد اللاعب الكوري أن يُسجل الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط لكن العارضة تعاطفت مع الفريق الضيف وتصدت للتسديدة الممتازة.

ولم يستفق ليفربول من تلك البداية الصادمة لمستضيفه إلا عند الدقيقة 24 حين تمكن محمد صلاح من التفوق في سباق سرعة على مدافعي توتنهام واللحاق بتمريرة جوردان هندرسون البينية ليُسجل الهدف الأول للريدز، ورغم آمال الفريق بأن يكون الهدف بداية العودة في اللقاء إلا أن خطورة السبيرز تواصلت على مرمى مينيوليه الذي نجح في التصدي لفرصة خطيرة جدًا من ديلي آلي عند الدقيقة 29، وهو ما دفع المدرب يورجان كلوب لإجراء تغييره الأول عند الدقيقة 31 بإخراج المدافع لوفرين وإقحام الجناح تشامبرلين.

تحسن أداء الريدز في الدقائق التالية ونظم الفريق عدة محاولات هجومية جيدة على مرمى لوريس الذي أوقف تمريرة محمد صلاح في اتجاه فيرمينيو، لكن رغم هذا التحسن إلا أن فرصهم لم تكن على المستوى المطلوب سواء من حيث الكم أو الكيف، بل عاقبهم منافسهم بهدف ثالث في الثانية الأخيرة من اللقاء بتسديدة متقنة من ديلي آلي.

الشوط الثاني انطلق بضغط من ليفربول لمحاولة العودة في النتيجة، لكن محاولاته صدمت سريعًا وعند الدقيقة 56 بإحراز توتنهام للهدف الرابع عبر هدافه هاري كين بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء إثر خطأ مينيوليه في إخراج الكرة التي سددها ديلي آلي من ركلة ثابتة.

أجمل هجمات ليفربول وأكثرها إتقانًا كانت عند الدقيقة 66 بتمريرة حاسمة من الجناح المصري وتسديدة رائعة من فيلبي كوتينيو لكن يد هوجو لوريس اليسرى تصدت للكرة بتألق لافت، وبعد 5 دقائق استخدم الحارس الفرنسي قدمه اليُسرى تلك المرة لإبعاد تسديدة جيمس ميلنر بعد تمريرة أخرى جيدة من محمد صلاح وبعد دقائق أخرى قليلة تصدى لتسديدة ثالثة لكن كانت من لاعب المقاولين العرب السابق تلك المرة ليُبدد الحارس الفرنسي كل آمال فريق كلوب في العودة باللقاء ويُنهيه أمام عيون الأسطورة الأرجنتينية بانتصار توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم.