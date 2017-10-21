طالب لاعبيه بتنظيف أسنانهم لرفع قدراتهم البدنية!

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طالب مدرب نادي فولفسبورغ الألماني لاعبيه بتنظيف أسنانهم بالفرشاة بعد نهاية أي مباراة يخوضها الفريق أو حتى بعد الحصص التدريبية. ويأتي طلب المدرب السويسري على أساس نظرية هو صاحبها كما يبدو، وتقول إن الجسد يفرز مواد حامضية خاصة في الفم بعد كل جهد رياضي أو جسدي، ما يستدعي المرء تنظيف أسنانه مباشرة بعد هذا الجهد العضلي، الأمر الذي يساعد على مساعدة الجسم لاستعادة طاقته.



الصحف الألمانية وصفت نظرية المدرب مارتن شميدت بالغريبة، وكتبت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” ساخرة من المدرب “أنه قد وجد حجة لاحتلال الفريق مركزاً متأخرا في ترتيب الدوري الألماني الموسم الماضي، حيث احتل فريقه المركز 16 في ترتيب الدوري، ويعود السبب إلى عدم تنظيف اللاعبين أسنانهم بعد كل مباراة خاضها الفريق”. وتستمر الصحيفة في سخريتها من المدرب وأضافت أن “نتيجة تنظيف لاعبي فولفسبورغ أسنانهم بدت واضحة هذا الموسم، فالفريق يحتل المركز 14 في ترتيب الدوري حتى الآن”.!



كلمة الفصل حول نظرية المدرب مارتن شميدت في تنظيف الإسنان، جاءت من أطباء الأسنان أنفسهم، الذين قالوا إن تنظيف الأسنان أمر لابد منه، لكن لا علاقة عملية تذكر بين تنظيف الأسنان ورفع القدرات البدنية وإعادة التجديد الجسد لطاقته.