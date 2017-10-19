ما هي الحبّة الزرقاء التي أخرجها ميسي من جوربه وتناولها أثناء المباراة؟

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أثار مهاجم فريق برشلونة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما فعله خلال المباراة التي جمعت بين برشلونة واولمبياكوس يوم أمس الأربعاء.



فبعد مرور 10 دقائق على بدء المباراة، صورت عدسات الكاميرات ميسي وهو يسحب شيئًا من جواربه قبل ان يتناوله.



ولم يعلم متابعو المباراة ما هي الحبة الزرقاء التي تناولها ميسي ليضع بعدها الصحافي ريكارد توركيمادا حدًا للجدل.



فأوضح توركيمادا أن ما أخذه ميسي هو حبة "غلوكوز" تساعد على تحسين عمل العضلات مضيفًا أن العضلات تكون أكثر تقبلاً للغلوكوز في أول 15 دقيقة من الجهد البدني.



ويستخدم عادة مرضى السكري أقراص الغلوكوز لمعالجة انخفاض مستوى السكر في الدم اما الرياضيين فيتناولها لتحفيز الطاقة في أولى مراحل المباريات.

LBCI Sports