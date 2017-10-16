ريال مدريد ينتهز الفرصة ويتحرك للتعاقد مع نيمار

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أكدت تقارير صحافية بريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يستهدف استغلال المشاكل، التي وقع بها القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الوقت الحالي.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقات بشأن رئيس باريس سان جيرمان، بعد تلك التي بدأها النائب العام السويسري مع الخليفي والأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه.

وترتبط التحقيقات ببيع حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، لمجموعة شركات بين سبورت التي يديرها الخليفي، وبالأمين لعام السابق للفيفا، فالكه.

ويتوقع أن يتم توقيع غرامات مالية ضخمة على ناصر الخليفي في حال التأكد من تورطه في القضية وهو ما قد يجبر النادي الباريسي على بيع الجناح البرازيلي الهجومي الدولي نيمار، في الصيف المقبل.

وبدأ ريال مدريد تحركاته من أجل امكانية التعاقد مع نيمار اللاعب المنتقل لباريس سان جيرمان من صفوف برشلونة في صفقة قياسية قدرت بمقابل 222 مليون يورو.

يذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، كان مهتما بالتعاقد مع نيمار منذ أن كان لاعبا في صفوف فريق سانتوس البرازيلي، لكنه فضل الانتقال إلى صفوف برشلونة في صيف 2013.

المصدر: وكالات