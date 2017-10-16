أشرف حكيمي يتحدث عن مرض زميله في ريال مدريد

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تمنى المدافع المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد الإسباني، شفاء زميله داني كارفاخال، وعودته إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.

ويعاني اللاعب الدولي الإسباني من التهاب فيروسي في غشاء القلب، ما أبعده عن المشاركة مع الفريق الملكي خلال الأسابيع الماضية.

وقال حكيمي: "أتمنى أن يعود داني في أقرب وقت ممكن، لأنه يمنحني النصائح دائما بشأن التطور، وكل دقيقة ألعبها هنا أتحسن كثيرا".

وشارك اللاعب الدولي المغربي في تشكيلة الميرينغي الأساسية أمس السبت، أمام مضيفه خيتافي، في المباراة التي انتهت بفوز الريال بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.