برشلونة سيدخل ميسي التاريخ بصفقة مالية خيالية غير مسبوقة في تاريخ الكرة

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يستعد برشلونة الإسباني لإبرام صفقة تاريخية مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيتقاضى فيها الأخير أجراً غير مسبوق في عالم الساحرة المستديرة.



وأكدت تقارير إعلامية أن ميسي سيوقع على عقد جديد مع برشلونة لثلاث سنوات، مقابل مكافأة تبلغ 106 ملايين دولار، وهي قيمة غير مسبوقة في عالم كرة القدم. ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، سيبلغ راتب ميسي الجديد 664 ألف دولار أسبوعيا.



كما أشارت تقارير إسبانية، إلى أن النادي يسعى لبيع حقوق اسم ملعبه الشهير “كامب نو”، من أجل تمويل صفقة تجديد عقد الساحر الأرجنتيني.

ويحقق النجم الأرجنتيني تألقا لافتا في الدوري الإسباني، كما قاد منتخب بلاده الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم 2018، بتسجيله ثلاثية منتخب التانغو في المباراة المصيرية أمام الإكوادور في الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا.