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محمد صلاح: ليفربول بحاجة للتطور وسعيد بقيادة مصر لكأس العالم

13
OCTOBER
2017
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حدث المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة مانشستر يونايتد المرتقبة وشعوره بعد مساعدة الفراعنة في الوصول لكأس العالم بروسيا 2018.
وقال محمد صلاح في مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي للريدز: "أشكر كل من منحني صوته كأفضل لاعب في شهر سبتمبر، ولكن الفريق هو الأهم ونحاول تقديم مستوى جيد خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "عانينا كثيرًا الشهر الماضي، ولكن يجب إيقاف نزيف النقاط والانتصار رغم صعوبة المباراة وقوة المنافس، ولكن الخسارة ستضر بمركزنا في الجدول بصورة كبيرة للغاية".
مورينيو: لست مندهشاً من أداء صلاح
وأضاف: "بالنسبة لكأس العالم، أنا فخور للغاية لأنني من الجيل الذي ساهم في تحقيق هذا الحلم، لقد كنت أتمنى كثيرًا تقديم شيء جيد للمنتخب".
وساهم صلاح بتحقيق الفوز على الكونغو يوم الأحد الماضي بتسجيله هدفين ليعود مصر لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا.
رسميًا | منتخب مصر في كأس العالم بروسيا
واختتم: "عرفت بأمر إصابة ساديو ماني مع السنغال، وهو أمر حزين للغاية، لكن مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم وعلينا المضي قدمًا".
رسمياً-ليفربول يعلن عن إصابة ماني ويكشف مدة غيابه
ويواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل على ملعب "أنفيلد" لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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