living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أيسلندا تكتب التاريخ، وتُرسل مودريتش إلى المُلحق

11
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حقق المنتخب الأيسلندي كبرى مفاجآت التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، بتصدر المجموعة التاسعة بعد فوزه على أحدث دول القارة "منتخب كوسوفو" بهدفين نظيفين في ختام مشوار التصفيات، لتتأهل الدولة التي لا يزيد عدد سكانها عن 330.000 نسمة إلى المونديال لأول مرة في تاريخها، استكمالاً لإنجاز الوصول لدور الثمانية ليورو 2016.
ووصل المنتخب الاسكتندافي للنقطة الـ22، ليؤكد أحقيته في الحصول على تأشيرة السفر إلى موسكو، بالوصول للنقطة الـ22، بفارق نقطتين عن مُطارده الأول "منتخب كرواتيا"، الذي لم يشف له فوزه الثمين الذي حققه خارج قواعده على حساب المنتخب الأوكراني بثنائية نظيفة.
وظل المنتخب الكرواتي في صدارة المجموعة المُعقدة إلى أن سقط في فخ التعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام منتخب فنلندا بهدف لمثله، وذلك في الوقت الذي حقق فيه المنتخب الأيسلندي فوزًا عريضًا على حساب المنتخب التركي في اسطنبول، وصل قوامه لثلاثية نظيفة، لتذهب الصدارة لأصدقاء سيجوردسون، الذي بادر بافتتاح التسجيل في كوسوفو في الدقيقة 40 قبل أن يُضيف جودموندسون هدف الأمان والاطمئنان في منتصف الشوط الثاني.
أما هدفي المنتخب الكرواتي في شباك بلاد السحر والجمال، فجاءا بتوقيع مهاجم هوفنهايم الألماني اندريج كراماريتش في الدقيقتين 62 و70، ليُبقي نجم ريال مدريد لوكا مودريتش ورفاقه على أمل الظهور في روسيا العام القادم من بوابة ملحق التصفيات مع أفضل ثواني المجموعات.
وفي عالم موازي، اكتفى المنتخب التركي بالتعادل مع نظيره الفنلندي بهدفين لكل منتخب، ليبقى أحفاد العثمانيين في المركز الرابع بـ14 نقطة، وخلفهم فنلندا في المركز الخامس بثماني نقاط فقط، وفي ذيل الجدول يأتي منتخب كوسوفو بنقطة يتيمة.

Goal.com
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout