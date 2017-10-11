أيسلندا تكتب التاريخ، وتُرسل مودريتش إلى المُلحق

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حقق المنتخب الأيسلندي كبرى مفاجآت التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، بتصدر المجموعة التاسعة بعد فوزه على أحدث دول القارة "منتخب كوسوفو" بهدفين نظيفين في ختام مشوار التصفيات، لتتأهل الدولة التي لا يزيد عدد سكانها عن 330.000 نسمة إلى المونديال لأول مرة في تاريخها، استكمالاً لإنجاز الوصول لدور الثمانية ليورو 2016.

ووصل المنتخب الاسكتندافي للنقطة الـ22، ليؤكد أحقيته في الحصول على تأشيرة السفر إلى موسكو، بالوصول للنقطة الـ22، بفارق نقطتين عن مُطارده الأول "منتخب كرواتيا"، الذي لم يشف له فوزه الثمين الذي حققه خارج قواعده على حساب المنتخب الأوكراني بثنائية نظيفة.

وظل المنتخب الكرواتي في صدارة المجموعة المُعقدة إلى أن سقط في فخ التعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام منتخب فنلندا بهدف لمثله، وذلك في الوقت الذي حقق فيه المنتخب الأيسلندي فوزًا عريضًا على حساب المنتخب التركي في اسطنبول، وصل قوامه لثلاثية نظيفة، لتذهب الصدارة لأصدقاء سيجوردسون، الذي بادر بافتتاح التسجيل في كوسوفو في الدقيقة 40 قبل أن يُضيف جودموندسون هدف الأمان والاطمئنان في منتصف الشوط الثاني.

أما هدفي المنتخب الكرواتي في شباك بلاد السحر والجمال، فجاءا بتوقيع مهاجم هوفنهايم الألماني اندريج كراماريتش في الدقيقتين 62 و70، ليُبقي نجم ريال مدريد لوكا مودريتش ورفاقه على أمل الظهور في روسيا العام القادم من بوابة ملحق التصفيات مع أفضل ثواني المجموعات.

وفي عالم موازي، اكتفى المنتخب التركي بالتعادل مع نظيره الفنلندي بهدفين لكل منتخب، ليبقى أحفاد العثمانيين في المركز الرابع بـ14 نقطة، وخلفهم فنلندا في المركز الخامس بثماني نقاط فقط، وفي ذيل الجدول يأتي منتخب كوسوفو بنقطة يتيمة.