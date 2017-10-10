صور: مشجّع "اسرائيلي" اقتحم ملعب المباراة لطعن ايسكو؟!

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أكدت تقارير صحفية عالمية نجاة نجم منتخب إسبانيا إيسكو من محاولة طعن بسكين من أحد مشجعين منتخب إسرائيل بعد فوز المنتخب الإسباني على نظيره الإسرائيلي في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة خلال تصفيات أوروبا لكأس العالم.

وذكر موقع "جول" العالمي، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن ستة مشجعين اقتحموا الملعب بعد المباراة - التي انتهت بفوز إسبانيا بهدف نظيف - وكان يحمل أحدهم سكينًا.

وقال الموقع، نقلًا عن النسخة الإلكترونية لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن المشجع الذي حمل السكين كان متجهًا ناحية لاعب وسط ريال مدريد إسكو.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه لم تقع أية حوادث أمنية يوم المباراة أو ليلتها، وأن متحدث باسم الشرطة انتقل لمسرح الحادث في ستاد تيدي بالقدس.

aljarida