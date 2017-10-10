سوريا تخرج مرفوعة الرأس من تصفيات المونديال

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إنتهى حلم المنتخب السوري بالتأهل إلى بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب أستراليا بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة الإياب من الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي.

وعلى الرغم من البداية المثالية لنسور قاسيون بهدفٍ مباغتٍ سجله النجم عمر السومة في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، إلا أن الرد جاء سريعاً من أصحاب الأرض عن طريق النجم هاري كاهيل، الذي سجل هدف التعادل بكرة رأسية في الدقيقة 13.



وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل طرف، إضطر حكم المباراة لتمديدها إلى شوطين إضافيين، بحكم أن مباراة الذهاب إنتهت بالتعادل بنفس النتيجة.

وفي الدقيقة 94، كانت نقطة التحول في اللقاء، عندما تعرض لاعب المنتخب السوري محمود المواس لحالة طرد متلقيا البطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة 109، كانت الضربة القاضية من قبل المنتخب الأسترالي، بعد هدفٍ قاتلٍ سجله هاري كاهل مرّة أخرى بكرة رأسية.

وبهذه النتيجة، إنتهى حلم المنتخب السوري بالوصول إلى بطولة كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.