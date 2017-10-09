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كلمة واحدة أعادت الأمل إلى عشاق مايكل شوماخر

9
OCTOBER
2017
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بدأ عشّاق مايكل شوماخر يستعيدون الأمل بعافيته بعد أن أدلت وكيلته بمعلومات محتملة عن حالته الصحية. وبحسب ما ذكر موقع "الدايلي مايل" البريطاني، استخدمت سابين خيم، وكيلة شوماخر، كلمة "نحن" لمناقشة خططاً لمتحف تكريم إنجازاته. وقد أثارت هذه الكلمة التي شملت فيها سابين شوماخر، الأمل لدى المعجبين.

وقالت سابين: "خلال كل سنواته النشطة، حافظ مايكل على معظم سياراته والعديد من البذلات والخوذ. نحن فكّرنا كثيراً لجعل هذه الأشياء متاحة إلى الجمهور".

كان شوماخر (48 سنة) الذي فاز بسبعة ألقاب F1 خلال مسيرته، قد أصيب في رأسه بعد أن ضربه بصخرة أثناء التزلج في جبال الألب الفرنسية عام 2013. وبقي في غيبوبة لمدة ستة أشهر بعد الحادث مع سلسلة من الجلطات الدموية في دماغه أثناء الجراحة. وفي حين أنّ حالته لم تتضح بعد، إلّا أنّه لا يزال بحاجة إلى الشفاء التام من إصابته المروعة. ويذكر أنّ شوماخر استيقظ من غيبوبته عام 2014 لكنّه ظلّ مشلولاً وغير قادر على الحراك أو الكلام.

لمايكل فريق من 15 طبيباً يعالجونه في منزله في جنيف في سويسرا.

المصدر: ديلي مايل

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