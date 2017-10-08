السيسي يمنح مكافآت ضخمة للاعبي منتخب مصر

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وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على صرف مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفراعنة، تكريما لتأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

وذكرت مصادر في رئاسة الجمهورية المصرية، أن السيسي وافق على صرف مبلغ مليون ونصف مليون جنيه مصري لكل لاعب من لاعبي المنتخب.

ونجح المنتخب المصري في انتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعته ضد ضيفه منتخب الكونغو (2-1)، اليوم الأحد، على استاد برج العرب، في الاسكندرية، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على صرف مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفراعنة، تكريما لتأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

وذكرت مصادر في رئاسة الجمهورية المصرية، أن السيسي وافق على صرف مبلغ مليون ونصف مليون جنيه مصري لكل لاعب من لاعبي المنتخب.

ونجح المنتخب المصري في انتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعته ضد ضيفه منتخب الكونغو (2-1)، اليوم الأحد، على استاد برج العرب، في الاسكندرية، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.