بالصورة- رونالدو يتجاهل كريستيانو في تشكيلته الأفضل على مر العصور!

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اختار النجم البرازيلي رونالدو (الظاهرة)، الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم مرتين، تشكيلته الأفضل على مر العصور، والتي تضمنت أفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره.

وجاءت تشكيلة رونالدو على النحو التالي:

في حراسة المرمى: الإيطالي جانلويجي بوفون

في خط الدفاع: البرازيليان روبيرتو كارلوس وكافو، والإيطاليان باولو مالديني وفابيو كانافارو

في خط الوسط: الفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي أندريا بيرلو، والأرجنتينيان دييغو مارادونا وليونيل ميسي.

في خط الهجوم : الأسطورة بيليه ورونالدو نفسه (الظاهرة).