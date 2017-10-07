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شاكيرا تنفصل عن بيكيه عشية تأهل إسبانيا إلى المونديال والسبب...انفصال كاتالونيا!

7
OCTOBER
2017
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أفاد موقع "Cotilleo" الإسباني، أمس السبت، بأن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، انفصلت عن رفيقها العاطفي ووالد طفليها، الدولي الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة.

وأكد الموقع انفصال الثنائي بشكل نهائي، بعدما أشارت وسائل إعلام كولومبية، قبل أيام، إلى أنهما يفكران في اتخاذ هذا القرار، الأمر الذي عززه عدم ظهورهما سويا منذ يونيو/حزيران الماضي، عندما حضرا حفل زفاف نجم برشلونة، ليونيل ميسي، في الأرجنتين.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن شاكيرا اتخذت قرار الانفصال بسبب استيائها من تصريحات بيكيه حول استقلال إقليم كاتالونيا، إذ طلبت منه عدة مرات أن ينأى بنفسه عن هذا الجدل، لكن المدافع الدولي الإسباني أصر على موقفه، وواصل تصريحاته التي يدعم من خلالها انفصال إقليم كاتالونيا عن المملكة الإسبانية.

وجاءت هذه التقارير عشية تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، عقب فوزه على ضيفه الألباني (3-0)، وتعثر إيطاليا أمام مقدونيا (1-1)، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

يذكر أن شاكيرا وبيكيه كان قد تعارفا خلال مونديال جنوب إفريقيا 2010، الذي توج بيكيه بلقبه مع منتخب إسبانيا، وأثمرت علاقتهما عن إنجاب طفلين (ميلان وساشا).

روسيا اليوم
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