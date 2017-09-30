فريق الرياضي اللبناني بطل اسيا في كرة السلة للاندية

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فرض نادي الرياضي بيروت سيطرته على كرة السلة الاسيوية بعد ان نجح في احراز لقب بطولة اسيا لكرة السلة للاندية على حساب بطل الصين نادي كاشغار على ارضه وامام جمهوره ، بعد ان سيطر بشكل واضح على جميع مفاصل المباراة النهائية وانهائها لمصلحته بفارق 29 نقطة وبنتيجة 88 – 59 بعد ان اوصل الفريق اللبناني الفارق الى اكثر من 30 نقطة في بعض اوقات اللقاء .حيث رفع الرياضي عدد القاب لبنان الاسيوية الى 5 القاب ، اثنين منهم للرياضي و3 لنادي الحكمة ، ليتساوى بذلك لبنان مع ايران بعدد الالقاب .



تأخر النادي الرياضي اللبناني للدخول في اجواء المباراة ، حيث على الرغم من التفوق على المستوى الفني والبدني ، اضاع الرياضي العديد من الكرات السهلة هجومياً ، كما اعطى فرص سهلة للمنافس دفاعياً ، قبل ان يبدأ بفرض ايقاعه على اللقاء مع نهاية الربع الاول بفارق 8 نقاط وبنتيجة 21-13 . حافظ الرياضي على هدوئه حيث حاول ادارة المباراة بالطريقة التي يراها مناسبة ، قبل ان يظهر الضغط جلياً على الفريق الصيني الذي ارتكب عدد من الاخطاء الشخصية ادت الى تراجعه بفارق 13 نقطة في منتصف هذا الشوط ، بينما كان المدرب احمد فران يقوم بالمداورة بين اللاعبين ، بينما انتهى النصف الاول من اللقاء بفارق 20 نقطة وبنتيجة 46 – 26 .



انهار الفريق الصيني مع بداية الربع الثالث بشكل كبير ، ليقترب الفارق من الضعف مع نهاية الربع الثالث من اللقاء الذي انتهى بفارق 30 نقطة وبنتيجة 67 – 37 . في وقت بدا الفريق الصيني عاجزاً بشكل تام امام الفريق اللبناني في الربع الاخير ، الذي انخفض مستواه في الجزء الاخير من المباراة التي انتهت بفارق 29 وبنتيجة 88 – 59 .