قمّتا الحقائق في دورتموند وباريس

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حسن زين الدين-



لا مجال لالتقاط الأنفاس خلال أمسيتي الثلاثاء والأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بقمتي بوروسيا دورتموند وريال مدريد من جهة، وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ من جهة أخرى. قمتان يجمعهما البحث عن «فوز الثقة» في الاختبار الأبرز للأطراف الأربعة

لن تكون الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عادية. كيف تكون غير ذلك وهي ستشهد مواجهتين من العيار الثقيل أو «نهائيين مبكرين» بين بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه ريال مدريد الإسباني الليلة، وباريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه بايرن ميونيخ الألماني غداً؟ عشاق البطولة الأهم في العالم على مستوى الأندية لا يريدون أكثر من ذلك، طبعاً لإشباع نهمهم لسحر «التشامبيونز ليغ».

لكن ما يلفت في المواجهتين ويُعَدّ قاسماً مشتركاً بينهما وبين الأطراف الأربعة فيهما أن كل فريق يبحث عن «فوز الثقة» وإثبات الوجود في «مباراة الحقائق» في الاختبار الأبرز هذا الموسم.



البداية من موقعة ملعب «سيغنال إيدونا بارك» حيث تتجدد المواجهة بين العملاقين الألماني والإسباني بعد أن تكررت في السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ تلك المباراة الشهيرة التي اكتسح فيها دورتموند خصمه برباعية نجمه السابق البولوني روبرت ليفاندوفسكي في طريقه نحو المباراة النهائية للبطولة عام 2013. من هنا، فإن توقّع أن تكون المباراة على جانبٍ كبير من الندية والقوة أمر مفروغ منه، خصوصاً أنها تأتي في توقيت يعيش فيه الفريقان واقعاً مختلفاً، إذ إن دورتموند يبسط سيطرته التامة على «البوندسليغا» التي يتزعمها باكتساحه خصومه دون هوادة، مقدّماً صورة البطل القادم لإطاحة البافاري عن زعامته، لكنه في المقابل يطمح إلى اكتشاف مستواه الحقيقي واكتساب الثقة قارياً في اختباره القوي الثاني، خصوصاً أنه سقط في الافتتاح أمام توتنهام الإنكليزي 1-3 خارج ملعبه.

أما ريال مدريد حامل اللقب، فيبدو في هذه الفترة بأمسّ الحاجة لتحقيق الفوز على فريق كبير مثل دورتموند. صحيح أن الملكي فاز في مباراته الأولى على أبويل القبرصي 3-0، لكن ذلك اللقاء لا يُعدّ مقياساً طبعاً نظراً إلى ضعف المنافس، وهذا ما تبيّن في «الليغا» حيث لا يقدّم الملكي مستواه المعهود مع نتائج غير متوقعة تمثّلت بتعادلين وهزيمة في «سانتياغو برنابيو» من دون تحقيق أي فوز على أرضه، ما أدخل الشكوك إلى نفوس المدريديين بعد أن كانت الأجواء مغايرة تماماً قبل انطلاق الموسم في موقعتي السوبر المحلية اللتين هزم فيهما غريمه برشلونة 5-1 مع أداء رائع. لذا، يحتاج الريال لاستعادة الثقة بقدراته عبر موقعة دورتموند وتأكيد أن الفريق لا يمر بأزمة.



بالنسبة إلى العملاق البافاري فقد وجد نفسه غارقاً بدايةَ هذا الموسم في بحر من الشكوك على صعيد النتائج التي تمثّلت بهزيمة غير معتادة منذ الجولة الثانية أمام هوفنهايم 0-2 وتعادل أخير مفاجئ على ملعبه أمام فولسبورغ 2-2 بعد التقدم 2-0 وفوز غير مقنع أوروبياً، رغم أن النتيجة 3-0، على ضيفه أندرلخت البلجيكي الذي لعب ناقصاً لاعباً منذ الدقيقة 11، وكل ذلك وسط أنباء عن خلافات لم تكن معهودة في البيت البافاري بين اللاعبين والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإدارة. أمام هذا الواقع يجد بايرن نفسه في مواجهة سان جيرمان في اختباره الأصعب حتى الآن الذي ينظر إليه البافاريون بكثير من الأهمية لاكتشاف حقيقة واقع فريقهم وما إذا كان قادراً على المضي قدماً لاسترجاع الكأس الغالية إلى ميونيخ.



هذه الحقيقة يبحث عنها الباريسيون ومعهم كل العالم أيضاً لمعرفة حجم قوة سان جيرمان الفعلية أمام منافس كبير في اختباره الأبرز، وذلك بعد انطلاقته القوية محلياً بعد قدوم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، رغم التعثر في الجولة الأخيرة على ملعب مونبلييه 0-0 بغياب النجم الأول، وكذلك قارياً عندما أنذر الجميع بخماسية في ملعب سلتيك الإسكوتلندي. لذا، ستُعطي مباراة بايرن انطباعاً جدياً لمدى قدرة سان جيرمان على المنافسة على اللقب الأوروبي.



إلا أن هذا لا يمنع من أن الخلاف الأخير بين نيمار وزميله الأوروغواياني إيدينسون كافاني سيأخذ جانباً من الاهتمام في المباراة المرتقبة.

فعلاً، هما موقعتان متشابهتان في الظروف والتوقيت، وعلى درجة عالية من الأهمية. في دورتموند وباريس سحر كروي سيُعزف، وحقائق كثيرة ستُكشف.

برنامج دوري أبطال أوروبا

- الثلاثاء:

- المجموعة الخامسة:

سبارتاك موسكو الروسي - ليفربول الإنكليزي (21.45)

إشبيلية الإسباني - ماريبور السلوفيني (21.45)

- المجموعة السادسة:

مانشستر سيتي الإنكليزي - شاختار دونيتسك الأوكراني (21.45)

نابولي الإيطالي - فيينورد الهولندي (21.45)

- المجموعة السابعة:

موناكو الفرنسي - بورتو البرتغالي (21.45)

بشيكطاش التركي - لايبزيغ الألماني (21.45)

- المجموعة الثامنة:

بوروسيا دورتموند الألماني - ريال مدريد الإسباني (21.45)

أبويل نيقوسيا القبرصي - توتنهام الإنكليزي (21.45)

- الأربعاء:

- المجموعة الأولى:

سسكا موسكو الروسي - مانشستر يونايتد الإنكليزي (21.45)

بازل السويسري - بنفيكا البرتغالي (21.45)

- المجموعة الثانية:

باريس سان جيرمان الفرنسي - بايرن ميونيخ الألماني (21.45)

أندرلخت البلجيكي - سيلتك الإسكوتلندي (21.45)

- المجموعة الثالثة:

قره باخ الآذربيجاني - روما الإيطالي (19.00)

أتلتيكو مدريد الإسباني - تشلسي الإنكليزي (21.45)

- المجموعة الرابعة:

يوفنتوس الإيطالي - أوليمبياكوس اليوناني (21.45)

سبورتينغ لشبونة البرتغالي - برشلونة الإسباني (21.45)