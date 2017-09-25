بالفيديو.. نجل زيدان يرتكب خطأ قاتلا ويتسبب بخسارة فريقه

A + A -

تسبب لوكا زيدان، حارس مرمى فريق ريال مدريد ب (الكاستيا) في خسارة فريقه بنتيجة (1-2) أمس الأحد، أمام مضيفه نافالكارنيرو، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وارتكب لوكا نجل زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الملكي، خطأ كارثيا بعدما حاول تشتيت الكرة في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، عندما كان فريقه متقدما بهدف، قبل أن تصطدم الكرة بمهاجم نافالكارنيرو، ليضطر الحارس الشاب للإمساك به

خطأ لوكا زيدان دفع الحكم لاحتساب ركلة جزاء، وإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، ليضطر الفريق لإكمال اللقاء بنقص عددي، ويتم تنفيذ الركلة بنجاح، ليعود فريق نافالكارنيرو للمباراة، قبل أن يتقدم بهدف ثان.

المصدر: وكالات