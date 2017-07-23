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بايرن والموسم الجديد.. وداعا لشخصية أنشيلوتي الودود

23
JULY
2017
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يبدو أنّ موسم اللقب الواحد، قد أثر بشدة في المدرب الإيطالي الكبير كارلو أنشيلوتي. فقد زاد من جرعات التدريب أثناء فترة التحضير الحالية للموسم الجديد مقارنة مع العام الماضي. ليس هذا فحسب وإنما بدأ يظهر شخصيته كمدرب مسيطر.


يشتهر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بأنه ودود يبني الجسور مع اللاعبين ولا يضغط عليهم، بخلاف آخرين مثل غوارديولا ومورينيو. وقال عنه إبراهيموفيتش مرة “لم يسبق لأي أحد أن استاء منه. فهو ليس مدربا فحسب، وإنما أيضا صديق. إنه رائع”.


لكن، وبعد موسم لم يفز فيه مع بايرن سوى بالدوري، يبدو أن تلك الشخصية ظهر لها جانب آخر الآن في مرحلة التحضير للموسم الجديد يتسم بالشدة والحزم. فرغم رحلة الطيران الشاقة، التي قطعها لاعبو بايرن ميونيخ في طريقهم إلى الصين، ووجود مواجهة مع أرسنال هناك، لم يترك أنشيلوتي المجال للاعبيه للراحة، فأخذ في اليوم التالي لوصولهم -أي قبل يوم من مباراة أرسنال- يحثهم بصوت مرتفع خلال التدريب وبدأ اللاعبون يتصببون عرقا، لكنه لم يعبأ بشيء.


وتقول مجلة كيكر الألمانية إنّ أنشيلوتي وبعد “موسم اللقب الواحد” فقد كيلوغرامات من وزنه وأصبح يهتم أكثر بالتزام اللاعبين ويظهر لهم بكل وضوح أنه يرى كل شيء، وأنه على أعلى درجات الحماسة.


حتى خاميس لا يضمن مكانا أساسيا


وقد زاد المدرب الإيطالي من الجرعات التدريبية للفريق البافاري بشكل كبير مقارنة مع العام الماضي، “نحن نريد أن نكون أكثر قدرة على التنافس من العام الماضي” يقول أنشيلوتي. “أنا أريد أن أفوز بالبوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا” يتابع المدرب صاحب الـ58 عاما. ويقول كارل هاينز رومينيغه، رئيس مجلس إدارة بايرن إن لديه انطباعا بأن “أنشيلوتي أصبح أكثر حزما بعض الشيء لكي يؤدي موسما ناجحا.”


* أنشيلوتي أقنع إدارة بايرن بأهمية خاميس والآن يقول إنه لا يضمن حتى لنجمه المفضل مكانة ثابتة في التشكيل.


أنشيلوتي اتصل بنفسه باللاعب الفرنسي توليسو ليقنعه بالانتقال إلى بايرن، وقبلها قام بإقناع مجلس الإدارة بأهمية التعاقد مع خاميس رودريغيز. والآن يقولها علنا بأنه ليس مستعدا لأي تنازلات، فقد صرح هو نفسه بأن خاميس يعرف بأنه إذا لم يستحق أن يلعب فسوف يلازم مقاعد البدلاء، كما تقول كيكر. وتتابع المجلة الألمانية أن أنشيلوتي يشعل نار المنافسة حامية الآن في بايرن وأنه ليس هناك لاعب لديه ضمان لأن يكون أساسيا، فالجميع على المحك.


المدرب السابق لبايرن هاينكس استطاع في عام 2013 أن يجمع بين مسألة الحزم والود مع اللاعبين، فحقق الثلاثية، فهل ينجح أنشيلوتي في ذلك الآن؟ تتساءل كيكر.

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