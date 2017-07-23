دانيلو يغادر معسكر ريال مدريد تمهيدا لانتقاله إلى مانشستر سيتي

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سمح زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، لدانيلو لويز دا سيلفا، ظهير أيمن الفريق، بمغادرة معسكر الفريق الملكي بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، تمهيدًا لانضمامه لمانشستر سيتي.

ويقترب الظهير البرازيلي من الانضمام إلى سيتي، مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، حيث من المقرر أن تُعلن الصفقة قريبًا.

وكان زيدان قد سئُل عن الظهير البرازيلي من صحفيين في أمريكا، فأكد أن الإدارة سمحت له بالرحيل.

وأضاف زيدان، "دانيلو سيرحل الآن ولن يكمل معنا التدريبات".

وتعاقد بيب جوارديولا خلال هذا الميركاتو الصيفي مع بيرناردو سيلفا وإيدرسون ودوجلاس لويز بالإضافة إلى كايل والكر.

وكان دانيلو قد توج الموسم الماضي مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.