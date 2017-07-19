موراتا ينضم إلى قائمة الـ50 الأغلى.. ويصبح الإسباني الأول!

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بات الإسباني ألفارو موراتا نجم نادي تشلسي الجديد رسمياً، وذلك بعدما قرر ترك ريال مدريد والالتحاق بالفريق الإنكليزي، بصفقة قدرتها الصحافة الإنكليزية والإسبانية بـ75 إلى 80 مليون يورو، ليصبح بذلك اللاعب الشاب الأغلى في تاريخ اللاعبين الإسبان، وليدخل بذلك صفقة أغلى 50 لاعباً في العالم، والتي يتصدرها الفرنسي بول بوغبا بـ105 ملايين يورو، حين انتقل من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي.

فرناندو توريس

ظل النجم الإسباني فرناندو توريس الرقم الأغلى في تاريخ الكرة الإسبانية لسنوات طويلة، وهو الذي يعتبر رقم 21 عالمياً من حيث قيمة صفقته، حين رحل في عام 2011 من نادي ليفربول إلى تشلسي أيضاً مقابل 59 مليون يورو، وذلك بعد تألقه مع الريدز لمدة أربعة مواسم سجل خلالها 81 هدفاً في 142 مباراة، لكن قصته في ستامفورد بريدج لم تتكلل بالنجاح لتتم إعارته إلى ميلان ثم أتلتيكو مدريد، والذي عاد إلى كنفه رسمياً في الموسم الماضي.

غازيكا مندييتا

عاش النجم الإسباني مندييتا سنوات ذهبية ورائعة في نادي فالنسيا الإسباني وحقق لقب الدوري والكأس ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسرهما أمام كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ، لكنه كان دائماً بطلاً بأعين جماهير الخفافيش التي دافع عن ألوانها من سنة 1993 حتى 2001، وذلك حين غادر الفريق متجهاً إلى لاتسيو الإيطالي مقابل 48 مليون يورو، ليصبح سادس أغلى لاعب في التاريخ حينها، وهو يحتل المرتبة الرابعة والثلاثين حالياً، وبات الثالث إسبانياً، ورغم سعره المرتفع لم ينجح في إيطاليا كما في بلاده إسبانيا، إذ فشل في تعويض رحيل التشيكي ندفيد والأرجنتيني فيرون.

خوان ماتا

يحتل ماتا المرتبة الثامنة والثلاثين عالمياً في قائمة أغلى اللاعبين، وذلك حين ترك نادي تشلسي في عام 2014 متجهاً إلى نظيره مانشستر يونايتد مقابل 46 مليون يورو، إذ لم يتمكن من اللعب بشكل أساسي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو آنذاك، لكن الأخير عاد لتدريبه من جديد بعدما استلم الشياطين الحمر، وخاض ماتا حتى اللحظة 146 مباراة مع فريقه الحالي وسجل 36 هدفاً، وهو يأمل أن يقدم في الموسم الحالي مستوى مميزاً، خاصة مع تأهل الفريق إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

(العربي)