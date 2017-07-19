تعرض لاعبى أرسنال لتسمم غذائي فى الصين

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كشف مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر ان عددا من لاعبي فريقه تعرضوا لتسمم غذائي، وعانوا ايضا من ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 36 درجة مئوية، ومن الرحلة الطويلة الى الصين.



كما أشار الى ان اللاعبين تعرضوا الى "صدمة" جراء الانتقال من استراليا حيث الطقس بارد، الى الصين حيث الصيف والحرارة.



وكان أرسنال الانكليزي قد حقق "ثأرا" معنويا من بايرن ميونيخ الالماني الذي كان قد أذله في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الموسم المنصرم، بفوزه عليه 3-2 بركلات الترجيح الاربعاء في مباراة ودية بشنغهاي استعدادا للموسم الجديد، على رغم اصابة لاعبيه بتسمم حاد.



وافتقد فينغر مواطنه المهاجم أوليفييه جيرو بسبب التسمم، كما انسحب قائد الفريق الالماني بير مرتساكر قبل انطلاق المباراة بلحظات للسبب عينه، واضطر اللاعب الجديد البوسني سياد كولاسيناتش الى الخروج قبل انتهاء الشوط الاول، بينما لم يكن البديلان رامسي وثيو والكوت بحالة جيدة.



وقال فينغر "عملنا بجهد الاثنين والثلاثاء وكنت خائفا من مواجهة مشاكل كبيرة الليلة، وفي الواقع عانينا كثيرا في الشوط الاول".



وتابع "رامسي أنهى المباراة وهو يعاني، ووالكوت وكولاسيناتش ومرتساكر وجيرو تعرضوا للتسمم الغذائي"، مشيرا الى ان النادي لا يعرف الأسباب التي أدت الى التسمم.



ويلتقي أرسنال مع تشلسي السبت في بكين.



وانتقد فينغر الرحلات البعيدة التي باتت الأندية تضطر للقيام بها قبل انطلاق الموسم الجديد، وغالبا لأسباب ترويجية واعلانية.



وقال "اذا سئلت هل هذا الأمر مثالي بدنيا للتحضير؟ سأقول بالتأكيد لا (...) هل لذلك فضائل أخرى؟ أجل لانه يمكننا لقاء المشجعين حول العالم وهذا أمر ايجابي، كما انها (الرحلات) تسهل نسج الروابط بين أعضاء الفريق لأننا نعيش معا لأسبوعين".



وردا على سؤال عن طابع "الثأر" في مباراة الأربعاء، قال فينغر "لا اعتقد ان هذا النوع من المباريات يمحو ما حصل الموسم الماضي (...) سنذكر ذلك دائما. مررنا بكابوس الموسم الماضي في الشوط الثاني. لكن الفوز على فريق كبايرن ميونيخ أمر جيد دائمام".