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موراتا ينضم إلى "كتيبة البلوز"

19
JULY
2017
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أعلن تشلسي بطل الدوري الإنجليزي، رسميا توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، لضم مهاجم الأخير ألفارو موراتا، وذلك في بيان أصدره مساء الأربعاء.
ونقلت فرانس برس عن بيان البلوز "توصل نادي تشلسي لكرة القدم وريال مدريد إلى اتفاق حول شروط انتقال ألفارو موراتو إلى ستامفورد بريدج"، ملعب النادي اللندني الذي أكد أن "الانتقال الآن مشروط بموافقته (موراتا) على البنود الشخصية واجتياز الفحص الطبي".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت تقارير صحافية اسبانية عن اتفاق تشلسي الريال، على ضم موراتا، في صفقة تقدر بنحو 80 مليون يورو.

وأعار النادي الملكي موراتا إلى نادي يوفنتوس الايطالي بين يوليو 2014 وليو 2016، حيث لعب في إشراف كونتي الذي كان حينها مدربا لفريق "السيدة العجوز".

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