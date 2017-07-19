كونتي: علينا العمل بشكل أقوى للحفاظ على القمة

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أغلق تشيلسي الإنجليزي التكهنات أمام بقاء مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بتوقيع عقد جديد معه، يبقيه في ملعب ستامفورد بريدج حتى 2019.

كونتي قال في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي: "أشعر بالسعادة الغامرة للتوقيع على عقد جديد مع تشيلسي".

وأضاف "عملنا بشكل جاد للغاية في العام الأول لتحقيق شيئاً مميزاً، ما يجعلني أشعر بالفخر، وعلينا الآن العمل بشكل أقوى للحفاظ على القمة".

مارينا جرانوفسكايا، المديرة الرياضية لنادي تشيلسي، أكدت "أنطونيو حقق نجاحاً مبهراً الموسم الماضي، تأقلم بشكل سريع مع الكرة الإنجليزية، وقادنا للتتويج بالدوري الإنجليزي".

وتابعت "هذا العقد الجديد يعكس ثقتنا في أنه يستطيع تحقيق النتائج الإيجابية محلياً وعلى صعيد منافسات دوري أبطال أوروبا".

تشيلسي حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه تحت قيادة كونتي الذي غير طريقة لعب البلوز بعد اهتزاز النتائج في بداية الدوري، ما جعله يحقق سلسلة انتصارات بأداء قوي دفاعاً وهجوماً.