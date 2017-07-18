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مدرب روما: اقتربنا من ديفريل ونبحث عن ظهير أيسر

18
JULY
2017
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أكد إيسيبيو دي فرانشيسكو، مدرب روما الجديد، أن صفقة الفرنسي جرويجوري ديفريل لاعب ساساولو الإيطالي إلى الجيالوروسي، تمت بشكل كبير، وأن نادي العاصمة الإيطالية يبحث الآن عن ظهير أيسر جديد.
تقارير صحفية أكدت، أمس الثلاثاء، أن روما اتفق على دفع 20 مليون يورو للحصول على خدمات ديفريل، وأقر دي فرانشيسكو أن المهاجم كان قريباً من الانضمام للجيالوروسي، بينما واجه التشكيل مشاكل مختلفة في مراكز أخرى.

دي فرانشيسكو قال في المؤتمر الصحفي اليوم: "بخصوص ديفريل، أستطيع القول أننا اقتربنا، ولكن لم تتم الصفقة بعد".

وأضاف "لقد قرأت الكثير عنه، نرغب في تحسين جودة التشكيل، وأريد خلق التنافس في الفريق".

ديفريل صاحب ال26 عاماً شارك في 29 مباراة مع ساسولو بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، وسجل 12 هدفاً، وصنع أربعة أهداف.

مدرب روما الجديد أكمل "أعتقد أنه بديل مميز لدجيكو، ويستطيع اللعب في مركز الجناح الأيمن، سأكون سعيداً إذا جاء".

وتابع "ظهير أيسر؟ هيكتور مورينو تم التعاقد معه، وهو يستطيع اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر".

دي فرانشيسكو اختتم "نحن الآن بدون ظهير أيسر نتيجة إصابة لوكا بيلليجريني ونبحث عن حل في سوق الانتقالات، لذلك حتى الآن خوان خيسوس يستطيع اللعب في هذا المركز".

روما كان قد باع والجناح المصري محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي، والمدافع الألماني أنطونيو روديجير إلى تشيلسي الإنجليزي والأرجنتيني لياندرو باريديس إلى زينيت الروسي، فيما تعاقد مع الفرنسي ماكسيم جونالون من أولمبيك ليون الفرنسي، والتركي جنكيز أوندر من باشاك شهير التركي، وتعاقد بشكل دائم مع الأرجنتيني فازيو من توتنهام الإنجليزي.

 

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