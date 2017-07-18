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قوانين فنّية جديدة في الـNBA

18
JULY
2017
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أعلن رئيس مفوّضية الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلّة أن بي آي آدم سيلفر، عن حزمة من التغييرات في الدوري، الهدف منها تخفيض طول المباريات من معدّل ساعتين و23 دقيقة إلى ساعتين وربع الساعة في المواسم المقبلة.


وفي ما يلي التغييرات التي سيتمّ اعتمادها في الموسم المقبل:


– تمّ تحديد 14 تايم آوت للفريقين في المباراة بدلاً من 18.


– بدلاً من السماح للفريق بطلب 3 تايم آوت آخر 3 دقائق من الربع الرابع، أصبح العدد 2 فقط.


– جميع الأوقات المستقطعة التايم آوت أصبحت 75 ثانية فقط، وبالمجمل أصبحت 100 ثانية كحدّ أقصى لتجمّع اللاعبين وعودتهم إلى الملعب بدلاً من 200 ثانية سابقاً.


– إلغاء التايم آوت ذا 20 ثانية بشكل نهائي.


– الاستراحة بين الشوطين أصبحت 15 دقيقة، وأيّ فريق يتأخّر ثانية واحدة سيُعاقب على تأخيره المباراة.


– مسدّدو الرّميات الحرّة الذين يضيعون الوقت بالعودة للوراء كثيراً، ستتم معاقبتهم.


-سوق الانتقالات سيقفل قبل 10 أيام من مهرجان كلّ النجوم، بدلاً من 3 أيام من انتهائه.


– الدوري سيبدأ قبل 10 أيام من موعده السابق لتجنّب ضغط المباريات.

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