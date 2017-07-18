عائلة نيمار تدفعه للرحيل عن برشلونة

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يعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أحد نجوم برشلونة بالوقت الحالي حيث أنه الأبرز بعد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبالرغم من ذلك تحدثت بعض التقارير عن رحيله.

كشفت صحيفة "سبورت" المقربة من العملاق الكتالوني أن عائلة اللاعب تدفعه للرحيل عن برسا هذا الصيف وذلك من أجل الابتعاد عن ميسي وقيادة فريق أخر يكون به النجم الأول.

وردًا على تلك التقارير تحدث روبرت فيرنانديز السكرتير الفني بالنادي الكتالوني وقال: "لا نرغب في فقدان أي لاعب من نجوم الفريق بالوقت الحالي خاصة إن كان صاحب دور مهم كنيمار".

وأضاف: "ليس لدينا عروض لأي لاعب من الفريق حتى الآن، وأعتقد أن رحيل أي لاعب سيكون صعب هذا الصيف".

يذكر أن هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع النجم البرازيلي خلال الفترة الحالي خاصة أنه يقدم مستوى رائع مع العملاق الكتالوني ويعد أفضل لاعب في العالم بعد رونالدو وميسي.