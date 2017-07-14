سحب قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا

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أسفرت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الجمعة عن مواجهة نيس الفرنسي بقيادة مهاجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي فريق أياكس أمستردام بطل أوروبا أربع مرات.

واحتل نيس المركز الثالث في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، بينما حل أياكس ثانيا بالدوري الهولندي وبلغ نهائي الدوري الأوروبي العام الماضي لكنه خسر أمام مانشستر يونايتد.

وانضم بالوتيلي إلى نيس في صفقة انتقال حر من ليفربول قبل بداية الموسم الماضي واستعاد تألقه بتسجيله 15 هدفا بالدوري ومدد عقده مع النادي الشهر الماضي لموسم آخر.

وسيلتقي فيتورول كونستانتا الروماني، الذي أسسه ويملكه ويدربه الدولي السابق جورجي هاغي، مع الفائز من أبويل بطل قبرص ودوديلا نجمن لوكسمبورج وذلك بعد يوم واحد من تأكيد تتويج فيتورول بلقب الدوري المحلي بعد نزاع مع ستيوا بوخارست.

وسيتواجه أولمبياكوس بطل الدوري اليوناني مع بارتيزان بلغراد الصربي أو بودوكنوست بودغوريتسا من الجبل الأسود.

على أن يلتقي مالمو بطل السويد مع نظيره في الدنمرك فريق كوبنهاغن، حيث يفصل بين المدينتين جسر أوريسند، في حال بلوغهما الدور الثاني من التصفيات.

وستقام هذه المباريات من مواجهتين، حيث يخوض الفائزون جولة أخرى من المباريات ذهابا وعودة قبل التأهل إلى دور المجموعات الذي يضم ريال مدريد البطل وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس وتشيلسي وأندية كبرى أخرى.