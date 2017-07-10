صلاح يودع روديجير وينتظر مواجهته في البريميرليج

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رحل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف روما الإيطالي هذا الصيف حيث انتقل اللاعب إلى نادي ليفربول الإنجليزي ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ الفريق.

وعلى جانب آخر رحل الألماني الشاب أنطونيو روديجير عن ذئاب العاصمة أيضًا وانتقل إلى صفوف تشيلسي اللندني.

وقام الدولي المصري بتوجيه رسالة لزميله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث قال: "أتمنى لك حظ جيد مع تشيلسي وأنتظر مواجهتك في الملعب قريبًا إن شاء الله".

من المنتظر أن يرتدي الدولي الألماني القميص رقم 2 مع النادي اللندني الموسم المقبل في حين سيرتدي صلاح القميص رقم 11 مع الريدز.

يذكر أن تشيلسي يسعى لتدعيم بعض الصفوف هذا الصيف من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والمحافظة على لقب الدوري، وكذلك يريد ليفربول المنافسة على جميع البطولات.